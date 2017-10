17.000 bajesklanten staan jaarlijks zonder enige hulp op straat

Jaarlijks verlaten in Nederland 35.000 mensen de gevangenis. De adviescommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing vraagt staatssecretaris Dijkhoff om ervoor te zorgen dat álle gevangenen voor een re-integratietraject in aanmerking komen. Gevangenissen en gemeenten krijgen dat nu niet voor elkaar. Met name in de onderlinge communicatie gaat veel mis. De uitgewisselde info is vaak onvolledig of klopt niet.



De grootste groep gedetineerden die re-integratie misloopt, bestaat uit kortgestraften: mensen die vier weken of minder moeten zitten. Te makkelijk wordt gedacht dat zij weinig ‘terugkeerproblemen’ ondervinden. ,,Dát is de denkfout’’, zegt Ruud Boelens, voorzitter van de adviescommissie.