15-jarige werknemer dood aangetroffen, politie vermoedt bedrijfsongeval

Er is nog geprobeerd om het leven van de jongen te redden, zo is een ambulance opgeroepen en is een traumahelikopter komen aanvliegen, maar reanimatie mocht niet meer baten.



De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, leidt het onderzoek naar de doodsoorzaak. Volgens een woordvoerder van de inspectie lijkt het erop dat zijn overlijden te maken heeft met een aanrijding tussen een heftruck en een zogenaamde reachtruck. Dat is een transportvoertuig dat qua grootte tussen een palletwagen en heftruck in zit. Onbekend is of de jongen een van de twee voertuigen bestuurde.



De familie van de jongen is ingelicht over zijn overlijden.