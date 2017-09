15.000 handtekeningen voor referendum tapwet

De eerste horde voor het raadgevend referendum over wat formeel de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heet, was al genomen. Vrijdag bleek dat de Kiesraad ruim 19.000 verzoeken voor zo'n niet-bindend referendum had goedgekeurd. Daarmee waren de benodigde 10.000 voor de eerste fase ruim binnen.



In de tweede fase moeten 300.000 handtekeningen worden verzameld. De Vos denkt dat het haalbaar moet zijn om dat aantal te halen. ,,Ik denk zeker dat het kan lukken, want dit onderwerp ligt dichter bij de mensen dan dat van het vorige referendum. Het heeft meer impact, we merken dat de mensen er in zijn geïnteresseerd.''



De wet geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers. De initiatiefnemers, bezorgde studenten uit Amsterdam, spreken van een 'sleepwet' met 'grote gevolgen voor de vrijheid van burgers'. Ook privacyorganisaties hebben geen goed woord over voor de wet.