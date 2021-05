140.000 wachtenden voor u: ‘Het voelt alsof ik een bom in mijn lichaam heb’

Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. ,,Want ziekenhuizen zullen er nooit in slagen om de inhaalzorg zonder hulp van buiten te klaren’’, verklaart woordvoerder Thom Meens. De VVD-bewindsvrouw komt volgende week met een plan van aanpak. Daarin wil ze ook centrale spreiding van patiënten meenemen. Volgens de federatie, die ruim tweehonderd patiëntenorganisaties vertegenwoordigt, kunnen ook zelfstandige klinieken een deel van de planbare zorg overnemen.



Wie wachten er? Waarmee kampen zij in de tussentijd? En wat zijn de risico's? ,,Het voelt alsof ik een bom in mijn lichaam heb.’’