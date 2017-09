14-jarige jongen uit Katlijk bekent doodsteken ouders

De rechter-commissaris heeft vandaag besloten dat de minderjarige jongen ten minste twee weken langer wordt vastgehouden. Hij wordt overgebracht naar een Justitiële Jeugdinrichting.

De ouders van de jongen, Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62), werden op dinsdag door geweld om het leven gebracht. Hun jongste zoon werd in de avond aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij hun dood.

Minderjarig

Omdat het om een minderjarige gaat, is het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie. Als het onderzoek is afgerond, zal de zaak in principe achter gesloten deuren worden behandeld. Dat zal naar verwachting begin 2018 zijn.

,,Het verrast me niet dat hij heeft bekend”, reageert de buurman die op de fatale dinsdag de levenloze Jos en Margreet aantrof. ,,Dit was mijn eerste gedachte toen ik zijn ouders vond.”

Spoorloos

Volgens de buurman, die liever zijn naam niet vermeld ziet, was de 14-jarige zoon die dinsdagmiddag spoorloos. ,,Hij was niet naar school gekomen. Daarom kwam de schoolleiding deze kant op. Zo ben ik tot de ontdekking gekomen.”

Hij vond de jongen, die nu heeft bekend, al erg in zichzelf gekeerd. ,,Hij kwam erg depressief over. Kennelijk is er iets in hem geknapt. Het is voor hem ook intriest. Hij zal hier voor altijd mee moeten leven.”

Jonge god

Hoe de 14-jarige jongen zijn vader heeft kunnen overmeesteren, is hem ook een raadsel. ,,Jos was 63, maar zag er in zijn zwembroek uit als een jonge god. Hij gaf survivaltrainingen, was hartstikke pezig. Als ik ergens de kracht niet voor had, vroeg ik Jos. Of hij moet zijn verrast? Dat blijft gissen.”

De 14-jarige zoon is een nakomeling uit het tweede huwelijk van Jos Verdonk, die uit een eerder huwelijk al een zoon en een dochter heeft. Margreet had al twee zoons en was 48 toen ze hem kreeg. ,,En ze waren zó blij met hem. Het is verschrikkelijk.”

Unieke zaak

De jongen is in 25 jaar tijd de enige minderjarige die zijn beide ouders heeft vermoord. Dat blijkt uit onderzoek van criminologe Marieke Liem, verbonden aan de Universiteit Leiden. ,,In die periode zijn er vier dubbele ouderdodingen geweest. Dit is de vijfde en de enige die is gepleegd door een minderjarige.”