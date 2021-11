1200 mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: ‘Hij zaait angst in samenleving’

Update Snelweg A2 weer geopend in beide richtingen na brand en zwaar ongeluk met vrachtwa­gens

De snelweg A2 tussen Utrecht en Den Bosch is weer open na een urenlange afsluiting veroorzaakt door een ongeval. Vannacht brak eerst brand uit in een vrachtwagen en daarna gebeurde een ernstig ongeval. Richting Den Bosch was vanmorgen alweer geopend, maar Rijkswaterstaat laat nu weten dat ook richting Utrecht weer gereden kan worden.

22 november