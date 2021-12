1100 kilo vuurwerk in beslag genomen bij grote controle in Cuijk, twee aanhoudingen

stikstof Velden vol dode eiken: de Veluwe staat op het randje van de afgrond

Het is dramatisch gesteld met de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De bodem heeft zoveel stikstof verzameld dat eiken afsterven. Ongewenste grassen krijgen vrij spel. De natuurlijke voedselketen is uit balans en dat heeft verstrekkende gevolgen. Ingrijpen is noodzakelijk, maar zijn we nog op tijd?

11 december