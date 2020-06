11.500 mensen bij tweede protest tegen racisme in Amsterdam: ‘Weg met Zwarte Piet!’

videoDuizenden mensen zijn op de demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost afgekomen. Het protest begon om 17.00 uur. De sfeer was heel gemoedelijk en positief, meldden aanwezigen. Naar schatting waren er op het hoogtepunt zo'n 11.500 demonstranten aanwezig.

De gemeente had gele en witte stippen op het veld gezet, waarop de betogers konden staan om zo 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daar hield iedereen zich ook aan. De organisatie deelde mondkapjes en desinfecterende middelen uit. Er was veel politie aanwezig.



,,De demonstratie in het Nelson Mandelapark verloopt gemoedelijk en vreedzaam. De inschatting is dat er ruim 10.000 mensen aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte om afstand te kunnen houden. In het Nelson Mandelapark is ruimte voor 18.000 mensen’’, aldus stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing..

Akwasi

De eerste spreker tijdens de demonstratie was Mitchell Esajas van the Black Archives. ,,Nog nooit zijn in Nederland zoveel mensen de straat opgegaan om een vuist te maken tegen racisme", zei hij. ,,We schrijven geschiedenis.” Volgens Esajas moet premier Rutte ‘op cursus komen in de Bijlmer’, zodat hij kan zien hoe mensen uit verschillende culturen en achtergronden met elkaar in harmonie leven.

Margo Morrison, die al 52 jaar tegen Zwarte Piet strijdt, vertelde over de vooroordelen waarmee Surinamers in Nederland te maken kregen. ,,Zwarten waren dom, lui en kwamen nooit op tijd. Alles wat slecht was, was zwart.” Ook rapper Akwasi, die veel kritiek kreeg na een toespraak bij een eerder protest op de Dam, was aanwezig in de Bijlmer.



Hij kreeg applaus van anderen demonstranten. ‘Weg met Zwarte Piet!’, scandeerden zij massaal. Akwasi had op de Dam gezegd: ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.”

Verplaatst

Het is het tweede Black Lives Matter-protest dat in de hoofdstad plaatsvond. Eerst zou de demonstratie worden gehouden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema de demonstratie naar het ruimere park.



Het eerste protest van Black Lives Matter op 1 juni op de Dam leidde tot veel kritiek, omdat er veel meer mensen dan gepland op afkwamen, die niet voldoende afstand konden houden volgens de coronaregels. De organisatie heeft aangekondigd dat ze het protest volgend jaar herhalen.

Volledig scherm Demonstranten tijdens het protest tegen discriminatie in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer. © ANP