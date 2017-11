107.714 paarse bloemen bij MH17-monument geplant

Het Nationaal Monument MH17 is een verhoogd stuk grond in de vorm van een herdenkingslint waarop 298 bomen zijn geplant. De bomen staan symbool voor het leven dat zich blijft vernieuwen en zijn ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers. In het gras onder de bomen worden de bloembollen geplant. Dit wordt met machines en door vrijwilligers met de hand gedaan.



Het monument ligt in park Vijfhuizen in de Haarlemmermeer, bij luchthaven Schiphol. De bloembollen zijn een donatie van Nederlandse handelaren in bloembollen.



Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergeschoten. De Boeing 777 met 298 mensen aan boord - vooral Nederlanders - vloog toen boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Volgens het Joint Investigation Team (JIT) is het toestel neergehaald met een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was.