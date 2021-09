10.000 Janssen-vaccins vrijgegeven door defecte koeling: experts nog altijd kritisch over Dansen Met Janssen

Jongeren mochten niet met Janssen worden gevaccineerd wegens een klein risico op bijwerkingen. Maar op 7 juni ontstond in een vaccinatielocatie van de GGD Utrecht kortsluiting en dreigde een koelkast vol Janssenvaccins te bederven. Daarop gaf het RIVM groen licht om ze toch weg te geven, ongeacht de leeftijdsgrenzen. Vooral jongeren kwamen erop af, omdat ze met één dosis Janssen al direct een QR-code kregen waarmee ze zich in het nachtleven konden begeven.

Maar daarmee zijn jongeren op grote schaal misleid, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe in het programma. Jongeren kregen zo van het demissionaire kabinet een vrijbrief om te gaan stappen, beschermd of niet. Binnen drie weken werden de versoepelingen teruggedraaid.

Die kapotte koeling en 'Dansen met Janssen' staan volledig los van elkaar

10.000 vaccins

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt dat er begin juni inderdaad een kapotte koeling was waar 10.000 Janssen-vaccins in waren opgeslagen. De woordvoerder benadrukt dat er uiteindelijk veel meer mensen hebben gebeld naar het nummer waarmee een afspraak voor het Jansen-vaccin gemaakt kon worden: ongeveer 375.000. ,,Die kapotte koeling en ‘Dansen met Janssen’ staan alleen volledig los van elkaar", aldus de woordvoerder.

,,In die tijd kwam een voorraad Janssen beschikbaar die we wilden inzetten voor doelgroepen die snel klaar willen of soms moeten zijn met vaccineren, zoals militairen op missie, daklozen maar ook jongeren. Niet elke twintiger wil nog een keer terugkomen voor een tweede vaccinatie. Ook kwam de zomer en de vakantie eraan en daarmee vaak feesten en buitenlandse reizen naar bekende feestoorden. We wilden jongeren zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden om beschermd op reis te gaan, om beschermd weer een normaler en opener leven te kunnen leven", vertelt de woordvoerder. ,,Die kapotte koelkast bij de GGD in Utrecht heeft daar niets mee te maken. Die GGD heeft toen ook de richtlijnen van de Gezondheidsraad gevolgd.”

Epidemiologische omstandigheden

De Jonge maakte in juni, gezien de epidemiologische omstandigheden en een daling van het aantal besmettingen, de afweging dat je direct een vaccinatiebewijs kon aanvragen wanneer je volledig was gevaccineerd. ,,Wat meewoog is dat mensen, en met name jongeren, wellicht meer gemotiveerd zouden zijn om gevaccineerd te worden. Wel is sinds 10 juli voor het uitgeven van een vaccinatiebewijs toch een wachttijd van 14 dagen gehanteerd voor alle vaccins.”

Mede door ‘Dansen met Janssen’ liepen de coronabesmettingen deze zomer hard op, mede vanwege de opkomende deltavariant. Op de dag dat versoepelingen, waaronder 'Dansen met Janssen’ bekend werd gemaakt telde Nederlands ‘slechts’ 552 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Twee weken later lag dat getal boven de 10.000.

Dansen met Janssen niet enige oorzaak

Bert Mulder, arts-microbioloog van het CWZ, stelt dat ‘Dansen met Janssen’ niet de enige oorzaak is van het oplopen van het aantal besmettingen deze zomer. ,,De besmettingen met de deltavariant liepen in juni al exponentieel op. De alfavariant was nagenoeg weg, waardoor het RIVM op het verkeerde been werd gezet omdat ze dalende cijfers zagen.”

Volgens Mulder moeten we niet vergeten dat er in een andere landen ook een opkomst van de deltavariant is gekomen. ,,Natuurlijk heeft 'Dansen met Janssen’ niet meegeholpen, maar het was maar een hele korte periode. Een andere oorzaak is dat wij in Nederland nieuwe varianten niet goed monitoren.”

'Twee problemen'

Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de IGZ, noemt terugblikkend op 'Dansen met Janssen’ twee problemen. Ten eerste: ,,De opmerking van De Jonge dat je 's ochtends gevaccineerd kon worden en ‘s avonds veilig kon dansen. Dat is absoluut onjuist. Een vaccin werkt pas na tien tot veertien dagen. Ook bij een single dosis.”

Een ander probleem was volgens Schellekens de clubs en kroegen die in één klap open werden gegooid. ,,Als er dan mensen die corona hebben tussen zitten, gaat het uiteraard heel hard. Ze hebben een stuwmeer opengezet, wat ze daarna gauw weer dicht hebben moeten draaien.”

