10.000 euro boete geëist tegen jeugdsoos na dood van 15-jarige jongen

In kaart Hier wonen de meeste miljonairs in Nederland

10:30 Het aantal miljonairs is in tien jaar tijd met ruim vijftig procent gegroeid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. Telde Nederland begin 2006 nog 72 duizend miljonairshuishoudens, een decennium later was dat opgelopen tot 112 duizend. In tien jaar tijd waren dat er nog nooit zoveel.