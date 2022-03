1,5 ton schade bij een klus van 600 euro: Achmea wil kapitaal van Vriezenveense hovenier

Bedrijf achter berichten­ser­vi­ce voor criminelen stapt naar rechter nadat minister ‘lek systeem’ stillegt

Het bedrijf achter het berichtensysteem waarmee bajesklanten met vrienden en familie kunnen communiceren, is zeer verbaasd over het stilleggen van het systeem omdat het ‘zo lek zou zijn als een mandje'. ,,Ons systeem is echt de slechtste plek voor gevangenen om criminele zaken te bespreken,” zegt Francis Toye, de Britse mede-eigenaar van eMates, het systeem waarover nu een rel is ontstaan. Het bedrijf stapt ‘voor 99,9 procent’ zeker naar de rechter.

