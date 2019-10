Zwerver berooft al wekenlang zwakbegaafde mensen in Goes

De 44-jarige man werd op de Vlasmarkt aangehouden omdat er de afgelopen tijd negen aangiften tegen hem waren gedaan. Hij wordt verdacht van een mishandeling en van meerdere diefstallen. Hij zou geld, telefoons, laptops en fototoestellen hebben gestolen. Hij had het speciaal gemunt op zwakbegaafde mensen, die bijvoorbeeld begeleid wonen of in een zorginstelling onder behandeling zijn.

De man is een zwerver, die sinds begin oktober op verschillende plekken in Goes verbleef en sindsdien op rooftocht is. De politie vermoedt dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt dan de negen die aangifte hebben gedaan. Wie ook slachtoffer is of meer weet, wordt gevraagd te bellen met 0900-8844.