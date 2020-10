Zwervend kerkorgel is beland in Kapelle; ‘Dat kleintje heeft best een grote bek’

KAPELLE - ,,We hebben een mooi cadeautje gekregen", vertelt een blije Mark Christiaanse. De organist van de Nederlands hervormde gemeente in Kapelle heeft er sinds kort namelijk een kerkorgel bij. ,,En als je een cadeautje krijgt, moet je dat uitpakken."

Het kerkorgel is in 1988 gemaakt door de firma Nijsse uit Oud-Sabbinge. ,,Dat was destijds nog voor het Oosterscheldeziekenhuis in Goes", aldus orgelbouwer René Nijsse. ,,Onder adviseurschap van Kees van Eersel. In 2010 heb ik het verhuisd naar Kortgene. En nu weer naar Kapelle." Daar staat het nu als ‘kleintje’ naast het grote orgel. ,,Maar dat kleintje heeft best een grote bek, hoor."

Quote Kortgene heeft er een zeer bescheiden bedragje voor gevraagd, bijna symbolisch eigenlijk. Bas Blok

Kerkbestuurslid Bas Blok was degene die het orgel naar Kapelle haalde. ,,Ik ben zeer betrokken bij de kerkmuziek en zit in het kerkbestuur vanwege vermeende orgelkennis. In het land der blinden is eenoog koning, zal ik maar zeggen. Ik kreeg volledig uit het niets een mailtje met de mededeling dat wij dit orgel volgens Jos Vogel, een autoriteit op dit gebied, heel interessant zouden vinden. En dat klopte."

Het mailtje kwam uit Kortgene, waar het orgel weg moest. Want Kortgene gaat fuseren. En om te kunnen blijven kerken in het eigen gebouw is een constructie verzonnen waardoor doordeweeks andere dingen kunnen plaatsvinden. Blok: ,,Dat betekent dat ze daar het kerkinterieur slopen, de banken eruit gooien en dat het orgel weg moest. Dat stond in de weg."

Verse organist

Maar dat orgel wilden ze in Kortgene natuurlijk niet zomaar weggooien. ,,Die moest zijn functie behouden. Via Jos Vogel, die protestant Zeeland nogal goed kent en mij dus ook, kwamen ze bij ons uit. Vogel wist dat wij weer een verse organist hebben en hij kent ook onze kerk. Dus hij dacht dat het orgel bij ons volledig tot zijn recht zou komen en adviseerde om contact met ons op te nemen."

En zo kwam het orgel, dat voordat het in Kortgene kwam 22 jaar in Goes had gestaan, naar Kapelle. ,,Nijsse heeft het destijds gebouwd omdat ze in Goes vonden dat er nog een echte kapel moest komen in het ziekenhuis. En ze lieten warempel een heel nieuw orgel bouwen. Na de fusie met Vlissingen hebben ze de hele kapel eruit gegooid", vertelt Blok. ,,Dat was omdat ze de kinderafdeling uit gingen breiden", voegt Nijsse er aan toe."

Twee orgels

En nu heeft de kerk in Kapelle opeens twee orgels. Is dat niet een beetje veel van het goede? ,,Nee hoor", legt organist Christiaanse uit. ,,Het nieuwe orgel is geschikt voor oudere muziek. Het grote, dat uit 1860 stamt, is meer een romantisch orgel. Het nieuwe orgel is juist geschikt voor muziek van voor die tijd. Daarbij kun je denken aan muziek van Bach, bijvoorbeeld. Maar tijdens de dienst gebruik ik ze allebei.”

Een cadeautje dus voor de organist en voor de leden van de kerk. Maar zoals dat met cadeautjes gaat, moet je die wel eerst kopen. Was daar eigenlijk wel geld voor? Want alle kerkbegrotingen staan toch onder druk? Blok: ,,Dat klopt. Maar Kortgene heeft er een zeer bescheiden bedragje voor gevraagd, bijna symbolisch eigenlijk. Die paar duizend euro dat het kostte is betaald door twee particulieren. Dus dat gaat buiten de reguliere begroting om."