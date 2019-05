Zwemsteigers bij Kamperland moeten bescherming bieden tegen Japanse oesters

Man steelt 19 blikjes Red Bull bij tankstati­on in Goes

9:47 GOES - Een 34-jarige man uit Polen die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is gisteravond rond 19.15 uur aangehouden voor diefstal in Goes. Hij zou een tas met 19 blikjes Red Bull hebben gestolen bij een tankstation in de Van de Spiegelstraat.