‘Zwemmers’ krijgen 1500 euro boete voor rapen van tapijtschelpen: ‘Wat als er goudstaven lagen?’

Jongeren hebben het gemunt op dure designer­jas­sen: ‘Een jas van 300 euro zien jongeren niet als duur’

In twee dagen tijd zijn in Goes twee mannen bedreigd door jongeren op straat. Niet voor hun portemonnee of Rolex, maar voor hun designerjas. De keus is: afstaan, of geweld incasseren. ,,Zo'n jas is een statussymbool voor de jeugd.”

15 december