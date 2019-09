Zwembad in Goes hoeft niet te worden vervolgd voor dood van Ezra (13) in 2017

Helga van Leur in Goes kritisch op Greta Thunberg: ‘Ik hoorde veel verwijten in haar verhaal’

8:01 GOES - ‘Ik wil niet dat mijn kinderen me later verwijten dat ik het wist, maar niets heb gedaan.’ Weervrouw Helga van Leur riep het publiek in theater De Mythe in Goes woensdag op een steentje bij te dragen aan een beter klimaat.