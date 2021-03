Zwembad Den Inkel in commerciële handen

Zeecontai­ners en stacara­vans zijn taboe in tiny hou­se-wijk­je in Goes

4 maart GOES - Het plan voor een klein tiny house-wijkje aan de Tiendendreef in Goes wordt steeds concreter. Duidelijk is inmiddels dat op de kavel nabij de school Auris De Kring elf kleine huisjes kunnen komen. De bewoners gaan geen woongemeenschap vormen.