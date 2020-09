Zwarte Piet verdwijnt van het toneel op Albero-scholen

GOES - De Albero-scholengroep doet Zwarte (geschminkte) Piet dit jaar in de ban. En volgend jaar verdwijnt hij helemaal van het toneel. ,,De hele figuur Piet komt dan niet meer voor bij de activiteiten en uitingen rond Sinterklaas”, laat het Albero-bestuur weten in een brief aan alle betrokkenen.

De Albero-groep omvat 26 basisscholen op Noord- en Zuid-Beveland, zowel christelijk als openbaar. Het College van Bestuur en de gezamenlijke directeuren zijn, volgens het bestuur, unaniem tot het besluit gekomen dat Zwarte Piet niet past binnen de Albero-kernwaarde diversiteit. ,,De verwijzingen naar het slavernijverleden en de nauwe verbondenheid met racistische denkbeelden hebben ons doen besluiten dat we afstand nemen van Zwarte Piet." Tijdens het komende sinterklaasfeest zullen geen zwartgeschminkte Pieten meer op de scholen komen. ‘In december 2021 zal de hele figuur Piet niet meer voorkomen in alle activiteiten en uitingen rondom Sinterklaas’, staat te lezen in de brief.

Quote We realiseren ons dat dit een grote stap is die voor sommige mensen misschien te groot is. Bestuur Albero-scholengroep

Wat dat precies gaat betekenen voor de komst van de Goedheiligman is nog niet helemaal duidelijk, laten Ad Vis en Pim van Kampen (College van Bestuur) weten. Maar Albero laat de Sint zeker niet alleen: ,,Samen met oudere leerlingen, ouders en collega's zullen we nadenken hoe we er voor kunnen zorgen dat Sinterklaas wordt vergezeld door een aantal vrienden. Die kunnen hem dan helpen met het uitdelen van cadeautjes en snoepgoed."

Grappige kindervriend

Vis en Van Kampen melden dat zij het belangrijk vinden om dit statement te maken. ,,We realiseren ons dat dit een grote stap is die voor sommige mensen misschien te groot is. Voor veel mensen heeft Zwarte Piet niks te maken met slavernij, racisme en discriminatie. Voor hen is hij een grappige kindervriend die helper is van Sinterklaas. Tegelijk weten we dat er veel mensen zijn die dit anders ervaren en tevens kan het kinderen een verkeerd beeld geven van mensen met een donkere huidskleur.”