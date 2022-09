Zwartboek over huurappartementen in Goes: ‘Huisjesmelkers zitten niet alleen in de grote stad’

De tekst in het zwartboek liegt er niet om. ‘Wie denkt dat huisjesmelkers alleen actief zijn in grote steden komt bedrogen uit’. Ook in Goes is volgens de opstellers een verhuurder actief die het niet zo nauw neemt met het woongenot van de huurders. In een verouderd appartementencomplex met 49 voormalige seniorenwoningen aan de Louise de Colignylaan (tegenwoordig wonen er mensen van alle leeftijden) is volgens bewoners sprake van onder meer schimmelvorming in slaap- en badkamers en achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de kozijnen. De verhuurder zou er weinig tot niets aan doen en soms zelfs niet eens reageren op telefoontjes van bewoners. ‘Sommige huurders betalen 650 euro per maand voor een verouderde bejaardenwoning van 55 vierkante meter die slecht onderhouden en geïsoleerd is’, staat in het zwartboek.