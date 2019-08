Zware botsing op Deltaweg veroorzaakt doordat Duitse automobilist op verkeerde weghelft belandde

Waardoor de 30-jarige man uit Heilbronn op de verkeerde weghelft reed, is niet bekend. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat geen alcohol of drugs in het spel waren. Volgens de politie kan ook worden uitgesloten dat hij tijdens het rijden met zijn telefoon bezig was. De betrokken voertuigen waren voor het ongeluk technisch in orde. ,,Het onderzoek is er vooral op gericht om zaken uit te sluiten‘’, zegt Mireille Aalders van de politie. ,,De exacte oorzaak van het feit dat iemand op de verkeerde weghelft belandt kun je nooit met zekerheid vaststellen.‘’ Het is niet uitgesloten dat de bestuurder vermoeid was of onwel werd.