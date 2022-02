Zwanger zijn en opvoeden gaan niet altijd vanzelf: in Borsele wijst de verloskundige je de weg naar álle hulp

Kansrijke Start richt zich op de eerste duizend dagen van het kind - inclusief de tijd in de buik van de moeder. In veel gevallen loopt in die periode alles op rolletjes, erkent Jolien Dekker van de Verloskundigenpraktijk Borsele, die een belangrijke rol speelt in het Borsele initiatief. ,,Wij zeggen vaak: de natuur is mild. Zwangerschappen, maar ook opvoeden gaan heel vaak goed, op een natuurlijke manier. Iedere ouder doet z’n best, wil zijn of haar kind een goede start geven.”