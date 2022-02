Zwaargewonde bij ongeluk met scooter in Hoedekenskerke

open podium | video Mandy Storm uit Goes brengt derde single uit, met Elvis Presley als grote inspiratie­bron

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering: singer-songwriter Mandy Storm (35) uit Goes.

21 februari