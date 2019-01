Zwaargewonde bij brand in woning Yerseke

Rilland moet nog even wennen aan de oliebollen drive-in

31 december RILLAND - Inwoners van Rilland kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van een oliebollen drive-in. Vandaag, oudjaarsdag, hoeft in principe niemand de auto meer uit voor zijn bollen en beignets. In principe dan hè, want voor veel klanten was zo'n drive-in toch best wel een beetje wennen.