Zwaardere problematiek dwingt noodopvang tot professionalisering

‘Extra bakken gaan niet helpen tegen afval in bermen bij nieuwe afslag in Goes’

12:32 GOES - Extra vuilnisbakken zullen hooguit in beperkte mate helpen om de hoeveelheid afval in de bermen bij de nieuwe op- en afritten van de A58 in Goes terug te dringen. Dat denken veel fracties in de Goese gemeenteraad en ook wethouder Loes Meeuwisse. ‘We moeten het gedrag van mensen veranderen.’