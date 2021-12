Zwaar ongeluk bij Wolphaartsdijk, automobilist botst tegen boom

Protestbor­den tegen mestvergis­ter kunnen weg, maar Bath zal zich niet in slaap laten sussen

BATH - Of je nou over de snelweg, de polderweggetjes of door het dorp reed, overal waren ze: de borden tegen de komst van een mestvergister bij Bath. Tot gisteren. Ze hebben hun werk gedaan, en dus was het tijd om ze weg te halen.

22 november