Zussen gaan tien weken een restaurant runnen in het Loze Vissertje bij Wilhelminadorp

,,We hopen komende vrijdag de deuren te kunnen openen en willen dan tien weken open blijven’’, zegt Anne-Fleur, die net als haar zus heeft gestudeerd aan de hotelschool. ,,We hebben een simpele en toegankelijke kaart samengesteld met betaalbare prijzen. We willen een zaak zijn voor jong en oud. Zo'n plek waar je na het eten nog lekker kunt blijven hangen.’’ De nadruk komt te liggen op het terras, maar gasten kunnen ook binnen terecht.

Anne-Fleur noemt Het Loze Vissertje een mooi plekje. ,,Bovendien is de zaak heel mooi opgeknapt.’’ In het verleden werd het in de wijde omtrek bekende etablissement gerund door Hetty Busman en Nico Sprenkels. De nieuwe eigenaar doopte het in 2018 om tot De Zeeuwse Kornuit, maar zij stopte na ongeveer een jaar alweer. Hansa Watersport & Recreatie is nu de eigenaar van het horecapand. Het heet weer als vanouds Het Loze Vissertje. ,,Voor Hansa is het belangrijk dat er in het restaurant weer iets gebeurt tijdens de zomermaanden’’, zegt Anne-Fleur. ,,En voor m'n zus en mij is dit een mooie kans om samen tijdelijk iets leuks te gaan opzetten.’’