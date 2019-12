Zuid-Beveland heeft warm onthaal en veel geld voor wandelende dj's van Serious Request

VIDEOGOES - Zuid-Beveland heeft de lopers van Serious Request woensdag een prachtige start van hun wandeltocht bezorgd. De Grote Markt in Goes stroomde vol en ook in de dorpen zorgden tientallen mensen voor een warm onthaal én - nog belangrijker - heel veel geld.

Dat de inwoners massaal in actie zijn gekomen, werd gedurende de dag duidelijk. Zo kwam Anne Dijkhuizen (11) uit Kamperland met 158 euro naar de Grote Markt in Goes, bijeengebracht met het ophalen van statiegeldflessen. ,,Dat doe ik al voor het vierde jaar voor Serious Request’’, vertelde ze. ,,Eigenlijk wilde ik dit jaar niet meer meedoen, maar toen ik hoorde wat het doel was, ben ik toch weer begonnen. Mensenhandel is vreselijk.’’

Dominee in Waarde

Op de Grote Markt werd woensdag het startschot gegeven voor het 3FM-evenement Serious Request - The Lifeline. Dat is als het ware de opvolger van Het Glazen Huis. Zes dj's van de radiozender lopen in een soort estafette van Goes naar Groningen, waar ze op kerstavond hopen aan te komen. Ze willen veel geld ophalen voor de slachtoffers van mensenhandel. Na optredens van onder meer Racoon begon om 14 uur de eerste etappe naar Kruiningen, gelopen door de dj's Sander Hoogendoorn en Herman Hofman. Die laatste zei het leuk te vinden dat Goes de startplaats was. ,,Ik ben niet in Zeeland geboren, maar heb zeker een band met deze provincie. Mijn opa was dominee in Waarde en mijn overgrootvader in Krabbendijke.’’

De dj's Sander Hoogendoorn (rode muts) en Herman Hofman (achter hem, groene jas) waren blij met cheque van 6001 euro die ze kregen in Hansweert.

In het kielzog van de dj's kunnen per etappe honderd mensen meelopen. Tijdens de tocht naar Kruiningen waren dat met name studenten en docenten van sportopleiding CIOS in Goes. ,,En nee, daar hebben we niet speciaal voor geoefend’’, zei docent Delphin Kruithof Kremer. ,,Een student van het CIOS hoort geen problemen te hebben met een wandeling van pakweg vijftien kilometer.’’ In elk dorp dat werd aangedaan, stonden tientallen mensen langs de kant om de lopers aan te moedigen en gul te doneren. Zo kregen de dj's in Kloetinge een cheque van 652 euro van de Kloetingseschool, opgehaald met een oliebollenactie. In Kapelle stonden medewerkers van ingenieursbureau Juust klaar met 444 euro en - als grapje - een paar klompen. ,,Niet voor nu natuurlijk.’’

Scheldedweilers

Het gezelligst was het misschien wel in Hansweert, waar de Scheldedweilers zich bij de wandelaars aansloten en voor extra muzikale sfeer zorgden. Op het plein van basisschool Schuttevaer werden de lopers verrast met een cheque van liefst zesduizend euro. Dat bedrag was door onder meer scholen, verenigingen en ondernemers bijeen gebracht met allerlei acties. ,,We zijn daar trots op’’, zei directeur Annelies Baarends van Schuttevaer. ,,Het gezegde 'waarin een klein dorp groot kan zijn’, is hier wel van toepassing. De gemiddelde leefstandaard is hier echt niet bijzonder hoog, maar op dit soort momenten slaan we de handen ineen en geeft iedereen gul.’’

Even voor acht uur werden de wandelaars in Kruiningen feestelijk onthaald, waarna de dj's Mark van der Molen en Jorien Renkema aan de tweede etappe naar Völckerdorp (een gehucht bij Rilland) begonnen. Hun collega's Frenk van der Linden en Eva Koreman, daarna een de beurt, maken het zestal compleet.

De 3FM-dj's Sander Hoogendoorn, Herman Hofman, Frank van der Lende, Eva Koreman, Mark van der Molen en Jorien Renkema (vlnr) op het bordes van het oude stadhuis in Goes, kort voor de aftrap.

Anne Dijkhuizen uit Kamperland haalde 158 euro op met het inzamelen van statiegeldflessen.