Zorginstelling Cleijenborch in Colijnsplaat staat onder verscherpt toezicht

Unica neemt installa­tie­be­drijf Synto Goes over

12:21 GOES - Het Zeeuwse installatiebedrijf Synto is overgenomen door technisch dienstverlener Unica. Synto, gevestigd in Goes, telt ruim 50 medewerkers. Met de overname krijgt Unica voet aan de grond in de Zeeland.