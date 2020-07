Zorgen om vermiste Menno van Dommelen (41) uit Kruiningen

Arbeidsmi­grant heeft recht op privéslaap­ka­mer, vinden de Bevelandse gemeenten

8 juli KRUININGEN - Over tien jaar wonen meer dan 3000 tijdelijke werknemers uit het buitenland op de Bevelanden. Een groep qua omvang vergelijkbaar met een dorp als Rilland of Wemeldinge. Om hen allemaal fatsoenlijk te huisvesten trekken de Bevelandse gemeenten één lijn met nieuw beleid dat in september wordt voorgelegd aan de vijf gemeenteraden. Vier vragen aan de gezamenlijke woordvoerder, de Reimerswaalse wethouder Kees Verburg.