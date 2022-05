Zonovergoten bluesfestival: na drie jaar wachten is (bijna) iedereen er weer

De sfeer gemoedelijk noemen dekt eigenlijk niet de lading. Dat is het wel, maar het is meer. Een combinatie van een goed weerzien met oude bekenden, gezelligheid en genieten van de muziek. ,,Dat begint al als je aan komt rijden", vertelt een bezoeker. ,,Dan zwaaien ze al naar je en roepen 'ben jij er ook weer'.” Want wie je ook spreekt, ze komen er bijna allemaal al jaren. ,,Ik kom er 16, 17 jaar", zegt Eddy. Zijn maat Henk al 27 jaar. En niet omdat ze toevallig toch om de hoek wonen. Nee, ze komen uit Meeden, in Oost-Groningen. ,,Ik organiseerde eens wat in Meeden en toen kwam Peter Kempe (van de organisatie, red.) ook spelen. Die zei tegen me je moet ook eens bij ons komen, wij organiseren ook een mooi festival.”