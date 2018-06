Zondagsrust laat coalitie Kapelle klappen, VVD is totaal verrast

updateKAPELLE - De SGP-fractie in Kapelle is per direct uit de coalitie gestapt. De reden is de ommezwaai die coalitiepartner VVD heeft gemaakt tijdens de laatste raadsvergadering over de openstelling van winkels op zondag.

"In het coalitieakkoord tussen VVD, CDA en SGP was nadrukkelijk opgenomen dat winkels in Kapelle op zondag gesloten zouden blijven", laat de fractie in een persbericht weten. "Voor de SGP is zondagsrust een speerpunt. In de raadsvergadering van 29 mei heeft coalitiepartner VVD vóór de volledige openstelling gestemd. Nog voordat de raad het coalitieakkoord besprak, was het al gebroken. Daarmee heeft de grootste partij het vertrouwen van de SGP-fractie verspeeld."

De SGP heeft besloten niet langer deel te willen uitmaken van deze coalitie. "Wanneer op een zodanig principieel punt de overeengekomen afspraken zo gemakkelijk opzij worden gezet om eigen partij-belang te dienen vindt de SGP het niet geloofwaardig om met dit college verder te gaan."

Voor VVD-wethouder Jon Herselman komt dit als een grote verrassing. „Laat me raden: je belt vanwege de breuk met de SGP. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit totáál niet voorzien had.” Natuurlijk wist Herselman dat coalitiepartner SGP niet blij was met zijn partij toen die tijdens de laatste raadsvergadering vóór de zondagsopenstelling in de gemeente Kapelle stemde. Maar het bericht dat de SGP geen vertrouwen meer heeft in het college, komt voor Herselman totaal onverwacht.

„Afgelopen dinsdag zijn we met de drie coalitiepartijen rond de tafel gaan zitten om de raadsvergadering te evalueren. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en ik had het idee dat we de opgelopen deuk enigszins hersteld hadden.” Het tegendeel blijkt waar nu de SGP na terugkoppeling met het bestuur bekendgemaakt heeft uit de coalitie te stappen.

„Achteraf gezien hadden we het net zo moeten aanpakken als Goes en Noord-Beveland. Die hebben de zondagsopenstelling in de gemeenteraad behandeld voordat er een nieuwe coalitie was. Dan kan iedere partij zijn standpunt vertegenwoordigen en was er nu niets aan de hand geweest.” Herselman zegt dat hij deze optie ook heeft voorgelegd aan partners CDA en SGP, maar dat uiteindelijk is gekozen voor een compromis in het coalitieakkoord. „Dat werd de zondagsopenstelling in Wemeldinge, omdat wij wisten dat die wens daar was. Van andere kernen was ons dat niet bekend en dus voorzagen wij geen problemen.”