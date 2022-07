Zoals alle verjaardagen komt feestje Kapelle aan het eind van de avond los: ‘Ik vind het vooral hard’

Even later zingt de 76-jarige zanger ‘I can see clearly now the rain is gone’, de bekende strofe uit een van zijn evergreens. De jonge meisjes, die bij het optreden van Emma Heesters nog met grote ogen vooraan stonden, zijn in de voorste rijen inmiddels vervangen door meedeinende senioren. Sommigen zingen elk woord mee dat Lee met zijn diepe bariton op zijn gouden microfoon loslaat.