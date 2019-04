Zó zien de nieuwe wintrackmasten bij Rilland eruit

Kees Fraanje was 42 jaar koster in Lewedorp: ‘ik mis het loopje naar de kerk’

13:20 LEWEDORP - Decennia lang was Kees Fraanje dé man achter de schermen van de PKN kerk in Lewedorp. Maar nu - na 42 jaar kosterschap - is het klaar. Fraanje is gestopt want de jaren gaan tellen en het wordt allemaal te zwaar.