Zo wordt Yerseke veiliger en sneller bereikbaar

YERSEKE - Het ontwerp voor de vernieuwing van de belangrijkste verkeersader naar Yerseke is woensdagavond gepresenteerd op een inloopavond in partycentrum De Lepel. Wat willen de provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal bereiken met dit project dat zo’n tien miljoen euro kost?

1. Alles draait om de nieuwe rotonde

Hart van het ‘project N673’ is de grote nieuwe rotonde Molendijk, die op de plaats van de alpacaboerderij van de familie Van der Hoest wordt aangelegd. De rotonde vervangt de kruising van de Zanddijk met de Molendijk en de Olzendedijk. Op de nieuwe rotonde wordt de verkeersstroom vanaf de A58 opgesplitst. Het meeste vrachtverkeer gaat rechtdoor over de nieuwe weg door de Olzendepolder.

Een deel van de automobilisten zal linksaf slaan om via de oude, huidige route over de Molendijk naar Yerseke te rijden. De vierde poot van de rotonde is voor verkeer richting Oostdijk. Ook de Grintweg wordt via een nieuw stuk parallelweg langs pluimveehouder Van der Gun aangesloten op de rotonde. Fietsers hoeven daardoor geen gevaarlijke toeren meer uit te halen om de dijk over te steken. Het verkeersplein komt op dezelfde hoogte als de dijken en wordt daarom behoorlijk duur in aanleg.

2. Vrachtauto’s zijn sneller op hun bestemming

Op een gemiddelde werkdag rijden vijfhonderd zware vrachtauto’s en bijna negenhonderd kleine vrachtwagens naar Yerseke. De truckers moeten nu nog over het meest bochtige gedeelte van de Zanddijk en Molendijk doorrijden tot het kruispunt met de Molendijkseweg. Dit is een gevaarlijke en drukke kruising waar het soms lang wachten is.

Door de aanleg van een nieuwe, zuidelijke ontsluitingsweg ontstaat een veiligere en snellere route naar industrieterrein Olzendepolder. Ook voor chauffeurs die verderop op bij de mosselbedrijven op de Korringaweg of bedrijventerrein Burenpolder moeten zijn, is dit straks de meest logische route. Om ook het oudere deel van industrieterrein Olzendepolder goed aan te sluiten, komt er nóg nieuwe rotonde die de zuidelijke ontsluitingsweg verbindt met de Wulk. De gemeente Reimerswaal kocht twee jaar geleden voor drie ton een strook grond om deze verbinding te kunnen maken.

3. De Molendijk wordt voor Yersekenaren een stuk veiliger

Op de N673 gebeuren meer ongelukken dan gemiddeld. De meeste aanrijdingen vinden plaats op de smalle en bochtige Molendijk. Dit deel van de weg wordt rustiger en veiliger omdat er veel minder vrachtverkeer zal rijden. De provincie wil na de aanleg van de rotonde de Molendijk afwaarderen.

Dat houdt in dat de snelheid overal omlaag gaat naar 80 naar 60. Alleen in de bochten staan nog middenstrepen op het wegdek. Door een reeks van drempelplateaus op tactische plekken moet de vaart er worden uitgehaald. Omdat er straks veel minder zwaar verkeer rijdt, is de provincie ook niet meer zo veel geld kwijt aan herstel van kapotgereden bermen of verzakte stukken wegdek.

4. Met dit ontwerp is Yerseke klaar voor de toekomst

Aanvankelijk was het plan om de hele N673, vanaf de A58 tot Yerseke, aan te pakken. Omdat dit veel te duur zou worden, hebben de provincie Zeeland en gemeente Reimerswaal besloten het project op te knippen. Het plan voor de eerste fase is nu klaar. Als de gemeente en provincie daarmee instemmen, kan het werk over een paar jaar beginnen.