Zo verblijven 320 mannelijke asielzoekers vanaf maandag in de Zeelandhallen in Goes

Osterthun geeft maandagmiddag, kort voor de eerste asielzoekers aankomen in Goes, een rondleiding door de hal waarin het leven van deze mensen zich de komende tijd grotendeels zal afspelen. Direct valt op dat voor een andere opzet is gekozen dan in 2015, toen de Zeelandhallen ook al werden gebruikt voor noodopvang. Toen stonden er stapelbedden in compartimenten, nu is gekozen voor wat het COA het bedstee-principe (ze schrijven het zelf als bed-stay) noemt. Er staan lange rijen bedden, twee hoog. Allemaal van elkaar gescheiden door een wandje. Een asielzoeker die straks zijn gordijntje dichtschuift heeft wat privacy. ,,Verder heeft elke bedstee een eigen stopcontact en hebben we uitstekende wifi’’, zegt Osterthun. ,,Dat is tegenwoordig wel belangrijk, hoor. Zeker omdat het relatief vaak om jonge mensen gaat.’’