Zieke Wiert Omta stopt als raadslid van de PvdA in Goes

Geen tweede keer uitstel: Goese onderne­mers moeten 4 ton reclamebe­las­ting betalen

8 juli GOES - Ondernemers in de binnenstad van Goes moeten dit jaar gewoon vier ton aan reclamebelasting ophoesten. Een verzoek om deze belasting dit jaar opnieuw niet te innen is door de gemeente afgewezen. ,,Toch helpen we ondernemers die in de problemen komen’’, zegt wethouder Cees Pille.