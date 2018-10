Zeven ton nodig voor onderhoud van sportcentrum Omnium

'Uitgeklede' Zaete in Yerseke is raadslid Jumelet een doorn in het oog

17:54 YERSEKE - Een aanlegsteiger bij De Zaete in Yerseke is geen reële optie, een wandelpromenade naar de oesterputten veel te duur en het is aan de exploitant van het toekomstige 'onthaal' of bussen met toeristen en bruiloftsfeestjes welkom zijn. Andries Jumelet is zéér teleurgesteld over antwoorden van het Reimerswaalse college van B&W.