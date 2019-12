Zelfstandig blijven is het motto van nu op de Bevelanden

50 jaar herindeling BevelandenEr zijn er vier jarig, hoera, hoera! Op 1 januari vieren Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal hun vijftigste verjaardag. Bij de grote herindeling in 1970 werden 24 gemeenten samengevoegd tot 4 gemeenten. Deze week blikken we terug op die roerige periode en kijken we vooruit. Vandaag: aflevering 4.

Van Borssele tot Rilland en van Wolphaartsdijk tot Hoedekenskerke. Wordt Beveland ooit één grote gemeente? ,,Ik denk het niet’’, zegt Ad Schenk, oud-wethouder van Borsele. ,,Je krijgt er de handen niet meer voor op elkaar. Zelfstandigheid is het motto van nu.”

Het is al vijftig jaar geleden dat er gerommeld is met gemeentegrenzen op Beveland. Je zou kunnen denken dat daarmee alles bij het oude is gebleven. Maar niets is minder waar. Want in de loop van de jaren zijn de Bevelandse gemeenten steeds meer gaan samenwerken. Soms in officiële verbanden, soms onderling.

Inkomen en zorg

Dat begon met een vrijwillige samenwerking op het gebied van wonen, werken en recreëren in 2002 tot en met de min of meer noodgedwongen oprichting van het samenwerkingsverband GR de Bevelanden. Daarin zijn tal van uitvoerende taken onder gebracht. Van ict of salarisadministratie tot en met uitvoerende taken op het gebied van werk, inkomen en zorg.

,,Eigenlijk is de oprichting van GR de Bevelanden een tegenzet geweest om gedwongen fusie te voorkomen”, zegt Schenk. ,,Om herindeling te vermijden. En dat is direct gevolg van het beleid van toenmalig minister Plasterk.” Het kabinet wilde jeugdzorg, werk en zorg overhevelen naar de gemeenten. Mede om dat goed uit te kunnen voeren, lanceerde minister Plasterk het plan dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners groot moesten zijn. Tot het zo ver was moesten gemeenten volgens Plasterk samenwerken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk.

Slagkracht

Het plan van Plasterk om supergemeenten te realiseren leed schipbreuk en de Bevelandse gemeenten haalden opgelucht adem. Want hoewel op initiatief van de LPF een gedwongen herindeling tijdens het eerste kabinet Balkenende is afgeschaft (wettelijk is vastgelegd dat gemeenten moeten instemmen met de fusie) duikt het plan voor grootschalige gemeenten telkens weer op onder het mom van bestuurlijke slagkracht. Daar zitten veel kleinere gemeenten niet op te wachten.

Schenk: ,,Als gemeente kan je maatwerk bieden voor leefbaarheid. Ik denk dat het fundamenteel anders kan zijn als je in een grotere gemeente zit. Borsele is bijvoorbeeld een echte plattelandsgemeente. Als Borsele onder Goes zou vallen krijg je toch meer een stadsgemeente. Je kunt het vergelijken met wat wij Den Haag wel verwijten: dat het allemaal randstedelijk beleid is wat gevoerd wordt. Zoiets krijg je hier misschien ook.”

Wie rondkijkt bij de Bevelandse gemeenten komt al snel tot de conclusie dat inmiddels op veel terreinen wordt samengewerkt. Van jeugdzorg en werk tot bibliotheek, veiligheidsregio, afval en zelfs rattenbestrijding. Veel verschillende samenwerkingsverbanden, vooral op het terrein van de uitvoering. Dat is volgens Ad Schenk de toekomst. ,,Niet afwachten, maar in de uitvoering dingen samen doen. Dan kan je vermijden dat je gedwongen moet fuseren.” De huidige samenwerking levert wat hem betreft veel voordelen op. ,,Je kunt meer kwaliteit bieden en de kwetsbaarheid van kleine gemeenten terugdringen.”

Leefbaarheid

Als die samenwerking heel goed gaat kom je als bestuur op een punt waarbij je je afvraagt hoe het verder moet. Blijven samenwerken of toch fuseren? Schenk pleit voor zelfstandige gemeenten die zich vooral toeleggen op alles wat te maken heeft met de leefbaarheid. Zoals sportvelden, dorpshuizen, subsidies voor de plaatselijke verenigingen of de herinrichting van de dorpskernen. Dingen die de inwoners direct raken en waarbij je als gemeente echt het verschil kunt maken. ,,Je zou voor alle andere zaken waarin je samenwerkt een apart bestuursorgaan op kunnen zetten zoals de Drechtsteden’’, zegt hij.

