Zelfs van zeekraal kun je pasta maken

Weer Even Thuis Nelleke groeide op in Kapelle: ‘Als ik over een landwegge­tje fiets, ruik ik mijn vader’

7:15 In de Ooststraat in Kapelle staat een huis dat al vanaf de bouw, begin jaren 60, in bezit is van dezelfde familie. Nelleke Tessen-Van Liere (70) verhuisde in 1994 terug naar het huis waarin ze vroeger met haar ouders en haar zus heeft gewoond. In de tussentijd is er veel veranderd. ,,Kijk alleen al naar het dialect. Wij spraken vroeger allemaal Zeeuws met elkaar. Tegenwoordig wordt dat door jongeren nauwelijks nog gesproken.”