Zelf appelsap persen op Boerendag in Goes

De winkel van de familie Buysrogge is al decennialang een begrip in en rond Goes. ,,We verkopen allemaal streek- en/of biologische producten”, vertelt Robbeson, ,,Vaak ook nog eens fair trade. In de supermarkt haal je al je producten en weet je niet eens waar ze vandaan komen. Hier willen we juist laten zien hoe iets gemaakt wordt, waar het vandaan komt en wie de mensen zijn die het produceren. En dat het ook niet altijd duurder hoeft te zijn dan wat je in de supermarkt koopt. Vaak juist niet. En je krijgt een veel mooier product.”