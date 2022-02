Zeezeiler wil door heel windpark Borssele kunnen varen, niet alleen door een flessenhals. Watersportverbond gaat daarom in beroep

Niet meer elke keer naar boven voor een ander kleurtje: Goese tv-toren krijgt led-verlich­ting

GOES - Steeds als de televisietoren in Goes een ander kleurtje moet krijgen, kost dat veel tijd en moeite. ,,Dat zijn we na 22 jaar beu’’, zegt Eddy Beekman van Sticht Licht.

