Zeeuwse zomerverhalen: Het trapje met zicht op de Zeelandbrug

Ontmoeting staat nog steeds voorop in de Barbestein­kerk van Heinkens­zand

6 juli HEINKENSZAND - De Barbesteinkerk in Heinkenszand is aan een tweede leven begonnen. Na 115 jaar gediend te hebben als godshuis, is het nu de thuisbasis van het Leger des Heils. Voortaan staan de deuren niet meer op zondag, maar dinsdag tot en met donderdag open. De sociale functie is gebleven. ,,Ontmoeting is het allerbelangrijkst.”