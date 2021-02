Zeeuwse thuiskoks: Laura’s vegan foe yong hai is een hit

Foe yong hai zonder ei? Hoe doe je dat? Laura Leeuwenburg-van den Boom gebruikt tofu in plaats van ei. Met haar vegan foe yong hai heeft ze inmiddels de harten van vele bewust etende Zeeuwen veroverd. Het gezin is ook helemaal om. ,,De pan gaat altijd leeg!”

Anderhalf jaar geleden was de in ‘s-Heer Arendskerke woonachtige Laura klaar met vlees, vis, kaas, ei en zuivelproducten. Dierlijk voedsel werd uit de keuken verbannen. ,,Ik stoor me aan de manier waarop wij met dieren omgaan. Bovendien begon vlees me steeds meer tegen te staan. Als ik worst aan het bakken was, stond ik bijna te kokhalzen van de geur.”

Manlief Erik is echter verknocht aan stoofvlees met patat. Toch wist Laura hem te overtuigen. ,,Erik wilde wel de uitdaging aangaan als ik het het voor elkaar kreeg om lekker vegan stoofvlees te bereiden. Ik heb toen jackfruit als vleesvervanger gebruikt. Mijn vegan Limburgs zoervlees was een hit. Erik zei toen ook: ‘Laten we kappen met dierlijke producten’.”

Sindsdien wordt er in huize Leeuwenburg geen bal gehakt meer gedraaid. Alles wat op tafel komt, is veganistisch. Recepten deelt Laura op haar facebookpagina Lau’s Kitchen. Wie de glossy foto’s bekijkt, loopt het water in de mond. Vegan gerechten zijn niet ingewikkeld en de meeste ingrediënten zijn in de supermarkt verkrijgbaar, zegt Laura. ,,Ik wil mensen vooral inspireren om plantaardig te eten. Persoonlijk voel ik me daar ook beter bij.”

Kala Namak zout

Een klassieker in het gezin Leeuwenburg is de foe yong hai, het eiergerecht met zoetzure saus dat op de kaart van elk Chinees restaurant prijkt. ,,Ei is lastig na te bootsen. In plaats van ei gebruik ik tofu, een sojaproduct. Een belangrijk ingrediënt is ook Kala Namak zout, ook wel zwart zout genoemd. Dat doneert de geur van ei. Voor de rest bio tomatensap, citroen, knoflook, uipoeder en kurkuma, voor de kleur. Ik serveer dit gerecht met wokgroenten en noedels of rijst. Mijn foe yong hai lijkt echt op die van de Chinees. De kinderen vinden het heerlijk. De pan gaat schoon op!”

Recept:

Nodig: blok tofu, 1 fles of pak bio tomatenpassata, agavesiroop, verse gember, 1 citroen, 1 teen knoflook, Kala Namak zout, uipoeder en kurkuma.

Bereiding: pers de tofu goed uit, verkruimel de soja en bak in plantaardig vet. Voeg meteen uipoeder, kurkuma en peper toe. Saus koken: pureer de passata met de klein gesneden gember, 1 teen knoflook (schijfjes in de bakpan even poffen), half flesje agavesiroop, sap van 1 citroen, zout en peper. Strooi het Kala Namak zout vlak voor het opdienen over het gerecht heen. Serveer met gewokte groenten, rijst of noedels.