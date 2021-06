Zeeuwse stadsomroepers zetten Amerikaanse collega in het zonnetje: ‘May God bless you!’

Karsten (84) is op uitnodiging van Wim de Smit en Marco van Avermaete naar Zeeland gekomen. Ze benoemen de Amerikaan op deze regenachtige middag tot erelid van de Eerste Vereniging Stads- en Dorpsomroepers Nederland, zeg maar het Nederlandse omroepersgilde. De Smit is de dorpsomroeper van de gemeente Borsele, Van Avermaete bekleedt die functie in Philippine. Beide mannen onderhouden een vriendschappelijke band met Karsten. De joviale Amerikaan, geboren in Oldenzaal, vertelt dat hij in 1957 als jonge twintiger voor de liefde naar Amerika vertrok. Hij kwam terecht in het plaatsje Holland in de staat Michigan, waar veel Nederlanders wonen. ,,Ik ben daar in 1977 gevraagd stadsomroeper te worden, of zoals we dat in Amerika noemen, een towncrier.’’