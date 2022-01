Zeeuwse schrijver Rinus Spruit in de race voor Libris Literatuur Prijs

uit het leven Cafébaas en mopperkont Kees Baarends bood zijn zussen geregeld te koop aan

Kees Baarends wás Café Baarends in Goes. Het café dat al meer dan 100 jaar in de familie is, moest en zou blijven draaien. Kroegbaas, mopperkont, kettingroker en eeuwige vrijgezel Kees vond zichzelf een enorm harde werker. Zijn gasten en collega’s lachten daarom: Kees delegeerde liever dan dat hij zelf liep. Hij overleed op 24 december 2021 aan slokdarmkanker.

14:13