Zeeuwse oma en kleindochter samen in ontroerende tv-commercial: ‘Miljoenen mensen zagen hem’

Dat de makers van de reclamespot bij Addy uitkwamen, was niet heel vreemd. Dat zijn namelijk haar twee schoonzoons, die samen videoproductiebureau KAAPS in Rotterdam runnen. Ze hadden van Expert de opdracht gekregen een commercial te maken en vroegen hun schoonmoeder of zij misschien zin had daarin mee te spelen. Dat had Addy wel. De inwoonster van Goes speelde al een paar keer eerder een klein rolletje in reclames die enkel op internet te zien waren. Kleindochter Mose (7) uit Kattendijke - dochter van één van de twee schoonzoons - was zelfs al te zien in televisiereclames, van Toyota en Fleurop. ,,Maar we zaten nog nooit samen in een commercial’', vertelt Addy.