Zeeuwse nichtjes lopen voor hun zieke vaders: ‘Het is hartverwarmend dat zoveel mensen doneren’

Onervaren wandelaars zijn de twee vrouwen zeker niet. Sterker nog, ze liepen een paar jaar geleden al eens samen de Nijmeegse Vierdaagse. ,,Het was toen bloedheet, dus dat was pittig, hoor. ‘Dit doen we nooit meer’, zeiden we na afloop’’, zegt Lotte (23) lachend. ,,Je loopt daar in een heel grote groep, dus het zijn in feite anderen die jouw tempo bepalen’’, vult Wieteke (39) aan. Deze week lopen de twee nichtjes (hun moeders zijn zussen) vier keer dertig kilometer in hun eigen tempo, wat overigens nog altijd een stevige tred is. ,,Wat ik in vergelijking met Nijmegen nu wel mis, zijn de honderden mensen in de dorpjes, waar je door wordt aangemoedigd.’’