Zeeuwse Muziekschool in zwaar weer; Reimerswaal wil flinke bezuinigingen zien

Kapotte hoogwerker in Wester­schel­de­tun­nel richting Terneuzen geborgen

14:11 BORSSELE - Door een kapotte hoogwerker in de tunnelbuis richting Terneuzen was vanochtend tijdens de spits maar één rijstrook open. Dat leverde een vertraging van ongeveer een half uur op. Al voor het tolplein was het aanschuiven in de file. Tussen 10.30 en 11.30 uur werd de westbuis afgesloten voor verkeer en is de hoogwerker geborgen.