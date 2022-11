Zeeuwse Milieufederatie en Rillandse geitenhouder kruisen degens opnieuw

In ieder geval vroeg hij vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag om snel duidelijkheid in de slepende kwestie. Want in 2018 haalde de hoogste bestuursrechter nog een streep door de vergunning voor de bouw van een vijfde stal en de uitbreiding van het aantal geiten naar net iets meer dan 1.900 dieren. Van Lakwijk is al sinds 2014 bezig zijn melkgeitenbedrijf flink te vergroten. Vier jaar geleden viel de Raad onder meer over de vraag of de geitenhouderij wel voldoende grond had om eigen ruwvoer te telen. De geitenhouderij heeft minimaal 49 hectare grond nodig om als zogenoemd grondgebonden veebedrijf aangemerkt te worden. Bij minder grond en ruwvoer is Van Lakwijks bedrijf een intensieve veehouderij en dat staat het bestemmingsplan niet toe. Na een het aanleveren van aanvullende gegevens verleende de gemeente Reimerswaal een nieuwe vergunning. Volgens Van Lakwijk heeft zijn bedrijf nu meer dan genoeg eigen, dan wel gepachte gronden om voldoende ruwvoer voor de geiten te telen.